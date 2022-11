Mathieu van der Poel binnen enkele weken in het veld? "Dat plan verandert regelmatig'

Wanneer krijgen we Wout van Aert en Mathieu van der Poel te zien in het veldrijden? Het is een vraag die heel wat wielerfans bezighoudt.

Het is uitkijken naar de intrede van de twee toppers in het veldrijden. De organisator van de veldrit in Hulst, op 27 november, had eerder al laten weten dat zowel Van Aert als Van der Poel er zouden starten.

Gerben De Knegt blijft voorlopig op de vlakte over een terugkeer van Mathieu van der Poel. “Dat plan verandert regelmatig”, zegt De Knegt aan Indeleiderstrui. “Maar normaal gezien zal dat eind november zijn.”

Hulst zou dan toch nog geen zekerheid zijn. “En of dat Hulst is of een week later, dat moet nog blijken. Maar in ieder geval eind november. Of Van der Poel het WK zal rijden? Dat is wel de bedoeling. Maar we moeten natuurlijk wel even kijken hoe het gaat.”