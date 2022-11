Superprestige veldrijden: Eli Iserbyt en Denise Betsema aan de leiding

Op 11 november is er traditioneel de Jaarmarktcross in Niel. Tegenwoordig behoort die cross tot de Superprestige. Een goed moment dus om daarvan nog eens het klassement te geven.

In de Superprestige werd er nog maar 1 cross gereden. Omdat enkel de top 15 punten kan verdienen, is het klassement dus gewoon de top 15 van Ruddervoorde.

Bij de mannen won Eli Iserbyt. Hij telt 15 punten. Laurens Sweeck staat op 2 met 14 punten. Daarna volgt Lars van der Haar met 13. Quinten Hermans (12) en Europees kampioen Michael Vanthourenhout (11) vervolledigen de top 5.

Toon Vandebosch staat met 10 punten 6e. Daarna volgen Felipe Orts (9 punten), Niels Vandeputte (8), Mees Hendrickx (7) en Kevin Kuhn (6). Ook Gerben Kuypers (5), Joran Wyseure (4), Michael Boros (3), Ryan Kamp (2) en Jens Adams (1) staan in het klassement.

Denise Betsema was in Ruddervoorde de primus bij de vrouwen. Zij staat daardoor 1e met 15 punten. Daarna volgen Inge van der Heijden (14 punten), Ceylin del Carmen Alvarado (13) en Annemarie Worst (12). Marion Norbert-Riberolle is de 1e Belgische en vervolledigt met 11 punten de top 5.

Aniek van Alphen staat met 10 punten 6e en wordt gevolgd door Sanne Cant (9 punten). Daarna volgen Lucia Gonzalez (8 punten), Perrine Clauzel (7) en Zoe Bäckstedt (6). Anaïs Morichon (5), Marthe Truyen (4), Sofia Rodriguez (3), Francesca Baroni (2) en Millie Couzens (1) vervolledigen de top 15.