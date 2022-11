Officieel: Tom Pidcock start volgende week voor het eerst in de regenboogtrui in het veld

Het gerucht was er al even, maar nu is het ook officieel.

Tom Pidcock toonde zijn regenboogtrui nog niet in het veld nadat hij in januari in het Amerikaanse Fayetteville de wereldtitel pakte.

De afgelopen weken was er al even het gerucht dat Tom Pidcock zijn veldritseizoen zou beginnen in de Superprestige in Merksplas op 19 november. Dat is nu ook officieel bevestigd door zijn ploeg INEOS Grenadiers.

Ook een dag later in de Wereldbeker in Overijse is de wereldkampioen van de partij. De Brit begint dus meteen met een dubbel weekend in het veld.