Superprestige Niel: Nederlander Van den Eijnden is beter dan twee Belgen bij de junioren

In de Superprestige is in Niel de wedstrijd bij de junioren al afgewerkt.

Later rijden de vrouwen en de mannen nog hun cross op Wapenstilstand in Niel, de junioren deden dat al tussen 12u15 en 12u55. De Nederlander Guus Van den Eijnden was uiteindelijk de beste. De Nederlander won voor de derde keer dit seizoen. De twee Belgen Robbe Marchand en Wies Nuyens eindigden op op 15 seconden. De Hongaar Vas werd vierde op 24 seconden, de top vijf werd compleet gemaakt door nog een andere Belg. Seppe Van Den Boer strandde op 42 seconden.