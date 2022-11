Belgische wint een cross in Roemenië en ook andere Belgen staan op het podium

In Roemenië heeft Audrey De Keersmaeker een veldrit gewonnen. Ze was een klasse beter dan de andere rensters.

De meeste Belgische toppers zitten dit weekend in de Beekse Bergen in Nederland, maar er werd op zaterdag ook elders gecrosst. Zo waren enkele Belgen naar Timisoara in Roemenië afgezakt.

Bij de vrouwen was er Belgisch succes. Audrey De Keersmaeker was een klasse te sterk dan al de rest en won met een minuut voorsprong voor de Hongaarse Regina Schmidel. Floor Van Elsacker werd op meer dan 2 minuten 3e. Het was voor De Keersmaecker haar 1e zege uit haar carrière.

Ruben Lembrechts zorgde bij de mannen ook voor een Belgische podiumplaats. Hij eindigde op 1'46" van winnaar Gosse van der Meer uit Nederland. Anton Baeyens eindigde op meer dan 6 minuten op plaats 11.