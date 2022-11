Daar is de Wereldbeker opnieuw: tussenstanden voor de vijfde manche in Beekse Bergen

Na een weekje onderbreking is de Wereldbeker weer van de partij.

Na vier weekends op rij met crossen in de Wereldbeker was er vorige week het EK. Dit weekend begint men er opnieuw aan in de Beekse Bergen. Na vier manches in Fayetteville, Waterloo, Tabor en Maasmechelen is dit de tussenstand bij de mannen en de vrouwen.

Bij de vrouwen won Fem van Empel alle vier de manches en staat ze dan ook stevig aan de leiding in het klassement. Ze heef al bijna de helft van de punten meer dan de tweede en kan al bijna twee crossen overslaan. Achter Van Empel wordt het wel nog strijden voor de plaatsen.

1. Fem van Empel: 160 punten

2. Denise Betsema: 88 punten

3. Ceylin Alvarado: 87 punten

4. Annemarie Worst: 80 punten

5. Inge van der Heijden: 78 punten

Bij de mannen staat Eli Iserbyt na drie overwinningen op vier manches aan de leiding, maar zijn voorsprong is veel minder groot dan die van Van Empel. Door de constante van Laurens Sweeck en zijn overwinning in Maasmechelen staat hij nog in de buurt van Iserbyt. De rest heeft ook al meer dan een cross achterstand in punten.

1. Eli Iserbyt: 145 punten

2. Laurens Sweeck: 122 punten

3. Michael Vanthourenhout: 94 punten

4. Lars van der Haar: 85 punten

5. Niels Van De Putte: 77 punten