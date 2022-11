Krijgt Jérôme Pineau alles nog rond voor nieuwe ploeg? Zorgen nemen toe: "Er is duidelijk ongerustheid"

De zorgen en de ongerustheid nemen toe rond de nieuwe ploeg die Jérôme Pineau zou opstarten. Die zou met nieuwe sponsors het huidige B&B Hotels een doorstart laten maken.

In de Franse media lekte de ongerustheid al uit nadat een belangrijke deadline gemist werd om zaken in orde te brengen bij de UCI en een ploegvoorstelling geannuleerd werd. Een persoon verbonden aan een WorldTour-ploeg bevestigt bij VeloNews anoniem de sfeer die hangt rond het project van Pineau.

"Ik kreeg een bericht van een makelaar wiens renster getekend had bij de vrouwenploeg. We hadden geen plaats meer voor haar, maar ze zijn aan het rondkijken. Bij de mannen lijkt het alsof ze in het duister worden gehouden. Ze krijgen geen updates en lezen ook maar enkel wat in de pers verschijnt", aldus de anonieme bron.