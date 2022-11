Topsprintster Lorena Wiebes heeft er nog eens Belgische veldrit opzitten: "Ik zou graag ook in Kortrijk rijden"

De organisatie van de veldrit in Niel pakte uit met een opvallende naam: Lorena Wiebes ging daar mee crossen. Wat wil ze juist uit het veldrijden halen?

"Ik ben al blij dat ik niet uit koers ben genomen. Gelukkig was ik net snel genoeg", zegt Wiebes aan VRT NWS nadat ze in Niel 22ste werd op meer dan 6 minuten van winnares Alvarado. "Ik heb me geamuseerd." Wiebes wilde er een intervaltraining van maken. "Het is technisch, maar ook explosief. Je moet een beetje "punchy" zijn. Het is goed om mijn techniek op peil te houden."

Uiteraard is de Nederlandse in de eerste plaats wegrenster, al maakte ze in het verleden al eens vaker uitstapjes naar de cross. "Helemaal nieuw is het veldrijden ook niet voor mij. Ik reed bij de jeugd heel vaak in het veld, daar is het voor mij allemaal begonnen. Pas daarna begon ik op de weg. En ook vorig jaar nam ik deel aan de crossen in Kortrijk en Boom."

GEEN PROBLEEM VOOR SD WORX

Wiebes is dan ook duidelijk over haar intenties in het verdere veldritseizoen. "Ik wil graag nog enkele crossen rijden dit jaar. Volgend seizoen rijd ik bij een nieuwe ploeg en momenteel cross ik met mijn eigen materiaal. Ik zou graag ook volgende week in Kortrijk rijden. Mijn nieuwe ploeg vindt het alleszins niet erg dat ik enkele crossen rijd."