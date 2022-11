Voetbaltrainer geeft opnieuw advies aan Jumbo-Visma

Jumbo-Visma is momenteel een van de beste ploegen ter wereld. Daarvoor gaan ze ook advies uit onverwachte hoeken halen.

Eerder had sportief manager van Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, bij de NOS al eens aangegeven dat ze bij de Tourzege van Jonas Vingegaard ook wat aan Erik ten Hag te danken hadden. Ten Hag is de trainer van Manchester United. Er werden ideeën uitgewisseld over hoe je aan tactiek komt, hoe je de sport benadert en hoe je een wedstrijd voorbereidt.

Voor 2023 doet Jumbo-Visma dat opnieuw. "Ik ben onlangs in Manchester geweest", vertelde Zeeman aan Helden Magazine. Deze keer was concurrentie binnen de ploeg een van de onderwerpen. Met de komst Wilco Kelderman en Dylan van Baarle zijn de plaatsjes voor de Tourselectie duurder geworden.

"Ten Hag heeft daar ervaring mee. Vroeger was dat bij Ajax. Nu bij Manchester United. Daarover heb ik met hem gesproken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met spelers die alles hebben gewonnen en dan opeens op de bank belanden? Vroeger moest iedereen dat gewoon accepteren. Er was minder ruimte voor de menselijke aanpak en dat past niet in deze tijd", aldus Zeeman.