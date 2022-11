'Veldritprogramma van Wout van Aert lijkt haast vast te liggen: drukke periode rond kerst en Nieuwjaar'

Het veldritprogramma van Wout van Aert zou zo goed als vast liggen. Dat is ook logisch, want zijn rentrée in het veld kan nu toch maar enkele weken veraf meer zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws bestaat het programma van Wout van Aert vooral uit een drukke periode rond Kerstmis en Nieuwjaar. Tussen 25/12 en 05/01 zou de Belgisch kampioen veldrijden liefst zeven crossen afwerken. De krant meent dat er nog twijfel is om zijn eerste crossen al dan niet in Kortrijk en/of Antwerpen te rijden. Met zekerheid op zijn programma: Dublin (11/12), Gavere (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Diegem (28/12), Loenhout (30/12), Baal (01/01), Herentals (03/01), Koksijde (05/01) en Zonhoven (08/01). Achter de cross van Gullegem op 7 januari staat ook nog een vraagteken. DONDERDAG UITSLUITSEL Nadien komt er een eerste kampioenschap aan, met het verdedigen van zijn Belgische titel in Lokeren op 15 januari. Op 22 januari staat Van Aert in principe ook aan de start in Benidorm, om nadien dan zijn opwachting te maken op het WK in Hoogerheide op 5 februari. Donderdag zou Van Aert officieel zijn veldritprogramma aankondigen.