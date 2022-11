Rechtzetting: Bioracer blijft aan boord bij INEOS Grenadiers, Castore komt erbij

INEOS Grenadiers blijft samenwerken met Bioracer. Castore komt erbij en wordt de kledingsponsor voor naast de fiets.

Maandagnamiddag werd een nieuwtje over INEOS Grenadiers verkeerdelijk gemeld. Bioracer zou als kledingsponsor na een jaar de ploeg verlaten. In hun plaats zou Castore komen. Dat was fout. Onze excuses daarvoor.

Bioracer blijft wel aan boord bij INEOS en blijft de kledij voor tijdens de wedstrijden aanbieden. Na een jaar veranderd er niets.

Castore komt erbij en zal de kledij naast de fiets leveren. Het gaat om T-shirts, sweaters en dergelijke. Ook zal Castore de webshop van de ploeg beheren.

“Met prestaties centraal in alles wat we doen als de INEOS Grenadiers, is het fantastisch om Castore aan boord te hebben om de renners en het personeel te ondersteunen en samen te werken als premium sportkledingpartner", aldus Rod Ellingworth, teambaas van INEOS.