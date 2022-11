Granfondo La Fausto Coppi keert in 2023 terug

Na een jaar afwezigheid is de Granfondo La Fausto Coppi terug. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

In 2022 sloeg La Fausto Coppi een editie over, maar in 2023 is de Granfondo terug. Op 25 juni zal het evenement in Piemonte doorgaan. De start zal in Cuneo zijn.

Er zullen 2 parcoursen zijn: de Granfondo van 177 km met 4 125 hoogtemeters en de Mediofondo van 111 km met 2 500 hoogtemeters. Beide parcoursen doen de Colle Fauniera aan, een klim van 22,3 km tot 2.481 meter hoog. Op de top staat het monument voor Marco Pantani.