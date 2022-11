Ineos Grenadiers komt met contractverlenging voor talentvolle youngster die Vlaamse koersen kleurde in 2022

Ineos Grenadiers heeft een aantal talentvolle youngsters in zijn rangen en geeft een contractverlenging aan één van hen.

Het is Ben Turner die zijn overeenkomst bij Ineos verlengd heeft tot het einde van 2026. Turner is een beloftevolle renner van 23 die net zijn eerste seizoen bij Ineos achter de rug heeft. De Brit reed dit jaar de Vuelta en presteerde sterk in de klassiekers.

Ook in Vlaanderen. Zo eindigde Turner vierde in de Brabantse Pijl en achtste in Dwars door Vlaanderen. Daar voegde hij dan nog een elfde plek in Parijs-Roubaix aan toe. In al deze wedstrijden was Turner ook een belangrijke pion in het ploegenspel van Ineos.

KLASSIEKE CAMPAGNE EEN DROOM

"De klassieke campagne was als een droom", komt Turner daar nog even op terug. "Ik heb het gevoel dat ik echt vooruitgang heb geboekt. Ik had geen enkele twijfel dat het de juiste stap was om naar deze ploeg te gaan en ik had het niet meer bij het rechte eind kunnen hebben. Ik vind het zo spannend om me blijven te ontwikkelen en te blijven koersen als een Grenadier."