Stijn Steels vreesde na zware val in Zesdaagse voor einde carrière: "Dat door de lucht vliegen duurt eindeloos"

Na zijn zware val in de Zesdaagse was er bij Stijn Steels wel vrees voor het einde van zijn carrière. Inmiddels heeft de renner zijn relativeringszin wel teruggevonden.

In een video van HLN bespreekt Steels het moment van de val zelf. "Eerst dacht ik dat ik er nog onderdoor zou kunnen, maar we reden zodanig snel en in een fractie van een seconde kun je dan ook niet meer uitiwjken. Dat door de lucht vliegen zelf duurt bij wijze van spreken eindeloos. Je weet wel: godverdomme, ik ga hier echt hard vallen. En dan lig je op de grond, hé."

NEUROLOGISCH NIETS AAN DE HAND

De eerste reflex van een wielrenner is dan om snel weer op de fiets te springen. Als dat lukt, want ditmaal niet het geval was. "Ik geraakte gewoon niet recht. Ik probeerde mijn voet te bewegen. Dan wist ik: er is neurologisch niets aan de hand. Ik heb verschillende keren geprobeerd, maar geraakte gewoon niet weg van de grond. Dat is wel ambetant. Je ziet dan ook dat er rond u wel een beetje paniek is."

Via een draagberrie werd hij naar een ambulance en uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. "Toen ik op de grond lag, dacht ik: "Het kan toch niet dat ik op een brancard mijn carrière moet beëindigen?" Maar als het zo is, is het zo. Daar kun je weinig aan veranderen." Het valt nog af te wachten of dat zo zal zijn: Stijn Steels is 33, einde contract en moet revalideren van drie ribben, twee gebroken wervels en een longkneuzing.