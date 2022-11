Tadej Pogačar vervoegt Spaanse toppers bij wielerevent in Madrid in december

Tadej Pogačar is ongetwijfeld de meest klinkende naam dat een wielerevent in Madrid heeft weten te strikken, naast de aanwezigheid van een resem Spaanse toppers.

Wie Tadej Pogačar dit jaar nog eens met de fiets wil zien rijden, krijgt daar in Madrid nog de kans toe. De Spaanse hoofdstad organiseert op 4 december de eerste editie van het Madrid Criterium. Volgens Marca zal Tadej Pogačar één van de deelnemers zijn.

Natuurlijk een grote opsteker voor de organisatie. Het criterium heeft ook al heel wat andere mooie namen weten te strikken, maar die hebben stuk voor stuk de Spaanse nationaliteit. Onder meer Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Marc Soler, Ion Izagirre en Luis León Sánchez gaan meedoen.

——— 𝗦𝗔𝗩𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗔𝗧𝗘 ———



¿Te gusta el ciclismo?

Guárdate el fin de semana del 3-4 de Diciembre… Algo se cuece en #Madrid y no te lo querrás perder, ¡te lo aseguro!💙🚲



Recuerda:

📆3-4 Diciembre

🕒12h

📍Colón pic.twitter.com/vcQjR60exY — Madrid Criterium (@MadridCriterium) November 9, 2022

In het centrum van Madrid zal op een omloop een eliminatietoernooi gehouden worden - zoals in het baanwielrennen - en dus ook een criteriium. Met dus ook Pogačar, die hier na zijn zeges in de Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije nog wel zin in heeft. Het hele event duurt twee dagen en gaat door op 3 en 4 december.