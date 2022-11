Yara Kastelijn binnenkort weer in het veld te zien

Na een rustperiode hervat Yara Kastelijn binnenkort haar veldritseizoen. Dat heeft ze op Instagram bekendgemaakt.

Na een lang en slopend wegseizoen was Yara Kastelijn toe aan een rustperiode. Volgende week komt daar een einde aan, want ze is al volop aan het trainen voor de X²O-trofee in Kortrijk (26 november) en de wereldbeker in Hulst (27 november).

Al zullen die 2 crossen niet haar 1e dit seizoen zijn. Kastelijn reed eind september al de Exact Cross in Beringen. Daarin eindigde ze na winnares Fem van Empel 4e.

Na Beringen reed Kastelijn nog op de weg. In de Ronde van Emilia eindigde ze 5e en in de Ronde van Romandië was ze goed voor een 7e plaats.