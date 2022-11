Kuss blikt terug op Tour van 2022: "Vingegaard was superindrukwekkend, Roglič is goede mentor voor hem geweest"

Kuss, Vingegaard, Roglič: ze maakten allen deel uit van de Tour die door hun ploeg gewonnen werd. Uiteindelijk was het Vingegaard die Jumbo-Visma de zege schonk.

In een video voor Flobikes vertelt Sepp Kuss over die beleving. "Nadat we er in 2020 zo dicht bij waren, dachten we dat we onze kans gemist hadden. We moesten het inmiddels opnemen tegen een echt fenomeen. Na zijn tweede plaats in 2021 wisten we dat we met Jonas Vingegaard nog iemand hadden die voor de zege kon gaan. Jonas was superindrukwekkend, supergemotiveerd. Hij zat vol zelfvertrouwen en reed een geweldige Tour."

We wisten dat Vingegaard potentieel had

Had Kuss dat zien aankomen? "We wisten allemaal dat hij het potentieel had. Hij toonde flitsen van zijn klasse. Primož Roglič is altijd een goede mentor geweest voor hem. Zo heeft Jonas veel kunnen leren. Het zijn twee verschillende leiders, maar omarmden allebei de manier van werken. Als je ziet dat zij vertrouwen hebben, geeft dat rust aan de rest van de ploeg. Je moet hun lichaamstaal kunnen lezen."

Voor Kuss zelf lijkt er niet meteen iets te veranderen op vlak van het rijden van grote ronden. "De Tour en de Vuelta rijden is mijn programma geweest de laatste jaren. Het zou leuk zijn om onze eindzege uit 2022 mee te verdedigen. Het is een interessant parcours, met mogelijk elke dag een agressieve rit en weinig tijdritkilometers."