Opleidingsteam Soudal Quick-Step heeft nieuw talent beet: "Opgegroeid met te kijken naar Tom Boonen"

Het opleidingsteam van Soudal Quick-Step heeft er weer een talent bij. Met Tom Boonen had hij alvast een voorbeeld om u tegen te zeggen. Nu wil Warre Vangheluwe de volgende stap zetten in zijn eigen wielercarrière.

Vangheluwe reed het voorbije seizoen voor Elevate p/b Home Solution Soenens en is 21. Winst in Kemmel Koerse en een podiumplaats in de Omloop voor U23 waren de hoogtepunten van zijn seizoen. Een overeenkomst met het Soudal Quick-Step Devo Team tot het einde van 2023 is nu een feit.

VOORBEELD VAN LAMPAERT VOLGEN

"Ik ben klaar om mezelf te pushen en verder te ontwikkelen. Het is een droom die werkelijkheid wordt om de familie van Soudal Quick-Step te kunnen vervoegen", zegt Vangheluwe zelf. "Ik ben opgegroeid met te kijken naar Tom Boonen en andere grote namen, dus dit is speciaal. Ik kijk ook op naar Yves Lampaert, ik wil zijn voorbeeld volgen."

"Ik ben aan het ontwikkelen in een klassieke renner", zo beschrijft Vangheluwe welk type coureur hij is. "Ik ben begonnen met wielrennen omdat mijn twee oudere broers het deden en ben er meteen van gaan houden. Mijn grootste doel is om prof te worden. Dit is een grote kans voor mij om hopelijk die stap te kunnen zetten."