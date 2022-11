Voorbeschouwing Wereldbeker Overijse: Pakt wereldkampioen Tom Pidcock uit in 'de moeder aller crossen'?

Voor de zesde manche van de Wereldbeker wordt naar Overijse getrokken.

Overijse wordt ook wel eens de 'de moeder aller crossen’ genoemd. De cross wordt al sinds 1960 georganiseerd en heeft met Roland Liboton, Roger en Erik De Vlaeminck, Sven Nys, Wout van Aert en Mathieu van der Poel heel wat mooie namen op haar erelijst. In 2005 deelde Bart Wellens er ook zijn beroemde karatetrap uit aan een supporter.

Vorig jaar was Blanka Kata Vas verrassend de sterkste bij de vrouwen in Overijse, voor Puck Pieterse en Lucinda Brand. De Hongaarse is er niet bij door een stage met haar ploeg SD Worx. Bij de mannen won Eli Iserbyt voor Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. Toen zat de Tenotsberg nog in het parcours, dit jaar moest die door werken worden geschrapt. Meer over het parcours lees je hier.

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen zal het weer Nederland boven zijn zoals altijd. Fem van Empel is weer de topfavoriete en ze toonde in de lastige koersen op de Koppenberg en op het EK in Namen al dat ze een zwaar parcours aan kan. Puck Pieterse kan met haar uitmuntende techniek Van Empel zeker het vuur aan de schenen leggen.

Lucinda Brand maakte vorige week haar comeback en reed in Merksplas al sterk en verloor na een mindere start weinig tijd op Alvarado. Denise Betsema deed vorig jaar lang mee voor de overwinning, maar werd toch maar vierde. Ook de vijfde van vorig jaar, de Amerikaanse Honsinger, moet in de gaten gehouden worden. Ceylin Alvarado lijkt dit seizoen weer terug op topniveau en won in 2021 nog de cross in Overijse.

© photonews

Favorieten mannen

Bij de mannen ook de zelfde favorieten van de voorbije weken: Laurens Sweeck, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Sweeck won vier van zijn laatse vijf crossen. Ook Eli Iserbyt, die vorig jaar dus won, hoort bij de favorieten als hij zijn blessure genoeg onder controle krijgt.

Tom Pidcock krijgt in Overijse een mooi parcours dat bij zijn kwaliteiten past als klimmer en puncher. Mits een goede conditie kan de Britse wereldkampioen al meedoen voor de zege. In Merksplas werd hij al zevende in zijn eerste corss. Daarnaast behoren ook Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte, Pim Ronhaar en Thibau Nys tot kanshebbers voor een top vijf.