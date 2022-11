Puck Pieterse overklast iedereen in Overijse

Puck Pieterse heeft in Overijse gedemonstreerd. Ze reed quasi van start tot finish aan de leiding.

Door de regen werd het parcours in Overijse nog zwaarder. Het was de hele tijd schuiven en zoeken naar evenwicht.

De start was voor Hélène Clauzel, maar na nog geen minuut waren Puck Pieterse en Fem van Empel haar al voorbij. In de afdaling nam Pieterse de kop en gleed ze van iedereen en weg.

Daarmee was de vogel al gaan vliegen. Na een ronde had Pieterse al zo'n 20 seconden voorsprong en die voorsprong breidde ze alleen maar uit. Aan de finish had ze uiteindelijk iets meer dan een minuut voorsprong.

Achter Pieterse lag het podium snel vast. Van Empel reed onbedreigd naar de 2e plaats. Shirin van Anrooij pakte de overige plaats op het podium. Lucinda Brand was na een knappe remonte in de slotronde nog 4e, voor Ceylin del Carmen Alvarado en Aniek van Alphen.