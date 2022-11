Ploegleider Klaas Lodewyck (Quick-Step Alpha Vinyl): "Ik zie gelijkenissen tussen Evenepoel en Armstrong"

Lodewyck is de ploegleider die het meest met Evenepoel samenwerkt bij de ploeg.

Remco Evenpoel werd al met heel wat renners vergeleken uit het verleden, en dan vooral met Eddy Merckx. Ploegleider Klaas Lodewyck voegt daar nu wat vreemde naam aan toen: Lance Armstrong.

"Het is misschien een verkeerde vergelijking, maar qua karakter zie ik wel gelijkenissen tussen Remco en Lance", zegt hij in RIDE. "Los van alles wat er in het verleden met Armstrong mis is gegaan, was Lance ook iemand die nooit genoeg kon winnen."

"Remco heeft dat altijd willen winnen ook. Op de laatste zondagochtend van de Vuelta a España in Madrid begon hij met ons al over het WK in Wollongong te praten. Het is nooit genoeg. Dat geeft ook aan dat hij altijd gedreven is om de beste te zijn en koersen te winnen", zegt Lodewyck.

Omgaan met kritiek

Ook met het omgaan of de reactie op kritiek ziet de ploegleider gelijkenissen. “Lance was een killer. Als je tegen zijn schenen schopte, dan trapte hij tien keer harder terug. Die killersmentaliteit heeft Remco ook. Hij geeft ook vaak antwoord met prestaties op de fiets. Al is Remco in zijn commentaren wel een stuk diplomatieker”, besluit hij.