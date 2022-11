Mathieu van der Poel begint in Hulst aan zijn crossseizoen: "Ik heb er veel zin in"

Mathieu van der Poel start zondag in de wereldbekermanche van Hulst. Op een persconferentie blikte hij vooruit.

"Ik heb er veel zin in", opende Mathieu van der Poel op het persmoment. "Het voelt alsof het al 2 jaar geleden is dat ik nog gecrosst heb, omdat ik vorig seizoen door mijn rugproblemen maar anderhalve cross kon rijden. Nu heb ik zo goed als geen last meer van mijn rug. Tijdens de crossen zal die extra belast worden, maar ik heb er hard aan gewerkt."

De goesting is er en ondanks het zijn seizoensdebuut wordt, heeft van der Poel ook ambities. "Ik heb goed getraind en doe mee om te winnen", ging hij verder. "Bij Wout Van Aert en Tom Pidcock is dat ook zo. Je zag dat ook al bij Pidcock. Hij werd in zijn 2e cross meteen 2e."

Na de wereldbeker in Hulst rijdt van der Poel ook nog de Superprestige in Boom en de wereldbeker in Antwerpen. Daarna vertrekt hij voor anderhalve week op stage in Spanje.