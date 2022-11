Christoph Roodhooft blij dat Van der Poel blijft crossen maar diens rug is aandachtspunt waar niets op toe wordt gegeven

Mathieu van der Poel gaat vanaf dit weekend weer crossen. Ondanks zijn problemen aan de rug zijn ze daar ook bij zijn ploeg tevreden mee.

Gezien de fysieke problemen die Van der Poel het voorbije jaar al ervaarde, zou het geen onlogische gedachte zijn om het veldrijden of mountainbiken op te geven. Daar is geen sprake van. In een interview in Het Nieuwsblad laat Christophe Roodhooft blijken volledig achter het combineren van al die dsiciplines te staan. Dat is ook waar de ploeg Alpecin-Deceuninck voor staat.

Wat niet betekent dat één en ander niet in de gaten gehouden moet worden. De rug van Mathieu van der Poel blijft een aandachtspunt. Roodhooft benadrukt dat daar helemaal niets op toegegeven zal worden. Sterker nog, in de toekomst zal er nog meer op toegezien worden dat zijn posities op verschillende fietsen nog dichter bij mekaar liggen. Er wordt gewaakt voor een extra belasting bij het overstappen van de ene discipline naar de andere.

ZEGE DE AMBITIE IN HULST

Roodhooft denkt ook dat het realistisch is om in Hulst meteen de overwinning te ambiëren. Ook na een lange periode zonder crossen moet Van der Poel technisch een hoog niveau kunnen halen. De crosstrainingen zagen er alvast goed uit.