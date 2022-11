Puck Pieterse neemt over met 2 op 2: "Geluk met val Van Empel, anders gevecht voor eerste en tweede plaats"

Fem van Empel heeft een groot deel van het seizoen gedomineerd. Kan Puck Pieterse het overnemen? Met Van Empel zal nog in elke cross rekening gehouden moeten worden, maar Pieterse scoort alvast een 2 op 2.

Terwijl Van Empel haar laatste drie crossen niet won, boekte Pieterse in Hulst haar tweede opeenvolgende overwinning. "Ik ben heel snel gestart en had een klein gaatje. Fem van Empel reed dat dicht. Toen ze overnam, viel ze en was haar fiets kapot. Ik kreeg zo enkele vrije seconden en vanaf dan was het hard overal hard duwen."

Zo'n ruime marge is zeer welgekomen in zo'n zware veldrit als in Hulst. "Het was zo'n harde koers, met al die klimmetjes. Ik had de indruk dat Fem daar sterker op was. Ik had geluk met die val van Fem. Anders was het een gevecht geweest voor eerste en tweede plaats."

Natuurlijk ben ik blij met de overwinning

Maar wat de omstandigheden zijn, uiteindelijk staat het resultaat wel in de geschiedenisboeken. "Natuurlijk ben ik blij met de overwinning", trapt Pieterse een open deur in.