David van der Poel begint volgende week aan wellicht zijn laatste veldritwinter

Zijn broer Mathieu keerde in Hulst als terug in het veld, David van der Poel staat ook voor zijn rentree.

David van der Poel kampt net als zijn broer Mathieu van rugpijn. Bij David duurde het erg lang voor de oorzaak werd gevonden. Na het NK veldrijden begin dit jaar werd het probleem eindelijk gevonden.

De Nederlander moest veel rusten en begon zijn wegcampagne dit jaar maar half juli. Daardoor kwam hij ook maar aan 27 koersdagen dit jaar. Door zijn rugprobleem kiest de oudste Van der Poel ook bewust welke crossen hij rijdt.

Hij zal zaterdag 10 december in de Exact Cross in Essen voor het eerste aan de start staan. "Ik kies de wedstrijden uit die me meer liggen en waar een iets minder sterk startveld is, zeker in mijn eerste crossen", zegt hij in RIDE Magazine.

Einde veldritcarrière

De snelle crossen met veel draaien en keren slaat hij ook over, hij kiest bewust voor zware moddercrossen of zandcrossen omdat die minder belastend zijn voor zijn rug. Wellicht rijdt David van der Poel het WK in Hoogerheide als allerlaatste cross in zijn carrière. "Het wereldkampioenschap moet mijn laatste kunststukje zijn in de cross."