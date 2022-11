Niels Albert onder de indruk van Laurens Sweeck: "Hij rijdt echt goed"

Achter Mathieu van der Poel werd Laurens Sweeck 2e in Hulst. Dat heeft Niels Albert ook gezien.

Het was duidelijk dat Mathieu van der Poel er samen met Tom Pidcock erbovenuit stak. Pidcock viel er uiteindelijk vantussen en van der Poel snelde naar de zege.

Achter van der Poel werd Laurens Sweeck 2e op 15 seconden. Dat maakte indruk bij Niels Albert. "Hij rijdt echt goed. Ik heb hem dat in geen jaren zien doen", vertelde Albert aan Het Laatste Nieuws.

Sweeck is aan een sterk seizoen bezig. Hij won al in Maasmechelen, Niel, de Beekse Bergen en Merksplas. Ook eindigde hij in alle wedstrijden die hij dit seizoen al reed, in de top 4.