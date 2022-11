'Kogel door de kerk: Tour de France finisht in 2024 voor de allereerste keer niet in Parijs'

De kogel zou door de kerk zijn in verband met de Tour de France van 2024. De finish komt niet in Parijs te liggen dat jaar.

Dat beweert alvast de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Al maanden doen de geruchten de ronde dat vanwege de Olympische Spelen in datzelfde jaar de Tour niet enkel niet op de Champs-Élysées zou eindigen, maar zelfs helemaal niet in Parijs.

De Franse hoofdstad organiseert immers de volgende Zomerspelen. De aankomst van de slotetappe in de Tour zou dan voor Nice zijn. Die piste wordt nu nog eens bevestigd. Aangezien de Olympische Spelen vijf dagen na de laatste Tourrit al beginnen, is het aangewezen om Parijs niet op te zadelen met de aankomst van de Tour. Nooit eerder kwam de Tour op een andere plek dan Parijs aan.

START IN ITALIË

Ook dat de Grand Départ dat jaar plaatsvindt in het Italiaanse Florence wordt bekrachtigd. De Tour zou in de eerste vier dagen in Italië blijven. Het is nu enkel nog wachten op de officiële communicatie van de ASO.