Tom Pidcock krijgt een herkansing in de Superprestige Boom: "Een nieuwe kans"

Tom Pidcock staat in de Superprestige van Boom aan de start. Daar krijgt hij een nieuwe kans op de zege.

In Kortrijk pakte Tom Pidcock zijn 1e crosszege van het seizoen. Een dag later zat hij in Hulst opnieuw in een kansrijke positie. Een mooi duel met Mathieu van der Poel leek in de maak, maar Pidcocks materiaal besliste daar anders over. Zijn achterwiel was kapot en het was te ver om naar de materiaalpost te lopen: exit Pidcock.

Zaterdag staat Pidcock aan de start van de Superprestige in Boom. Ook van der Poel staat aan de start. Pidcock krijgt zo een nieuwe kans om het van der Poel moeilijk te maken.

"Hij zag er wel indrukwekkend uit", vertelde Pidcock na de wedstrijd in Hulst. "Maar ik kijk uit naar Boom. Het is een nieuwe kans."