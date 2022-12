Wout van Aert is een meester in het pieken: "Diverse keren bewezen dat ik heel sterk uit een trainingsperiode kom"

Wout van Aert kan tijdens een seizoen een paar keer pieken.

Wout van Aert begon zijn seizoen dit jaar met een zege in de Omloop Het Nieuwsblad en daarna volgde nog de E3 Saxo Bank Classic. Ook in al zijn andere koersen haalde Van Aert steevast de top vijf. Na het voorjaar piekte hij weer richting de Tour, en met het gekende succes van drie ritzeges en de groene trui.

Van Aert kan dan ook ongelofelijk goed pieken naar belangrijke momenten. "Ik denk dat ik heel toegewijd mijn trainingen kan afwerken en mezelf op bepaalde trainingsdagen echt pijn kan doen. Op deze manier kan ik waarschijnlijk mijn vorm nog beter finetunen dan in wedstrijden", zegt hij bij Wielerflits.

Van Aert houdt ervan om controle te hebben over zijn planning en zijn training. "Ik heb nu diverse keren bewezen dat ik heel sterk uit een trainingsperiode kom. Het is voor mij een proces van enkele jaren geweest om te ontdekken hoe ik mijn topvorm in het voorjaar zolang kan vasthouden. Op dat gebied heb ik zeker een stap gezet", zegt hij nog.