Aankomst Omloop Het Nieuwsblad blijft tot 2025 in Ninove, maar wel op een andere plaats

De eerste Belgische klassieker van het jaar heeft zijn parcours voor 2023 voorgesteld.

De Omloop Het Nieuwsblad is altijd de eerste klassieker van het Belgische voorjaar. Sinds 2019 ligt de aankomst in Ninove en dat zal ook nog tot 2025 zo zijn. Op 25 februari wordt een opvolger gezocht voor Wout van Aert en Annemiek van Vleuten.

Dat zal wel niet meer in de Onderwijslaan zijn, maar wel in de Elisabethlaan. Die nieuwe, brede aankomst zou veiliger zijn dan de vorige en is ook voor de organisatie beter. Naar het einde loopt de Elisabethlaan lichtjes op.

De mannenwedstrijd zal 207 km lang zijn, de vrouwen rijden 132 km. Vorig jaar kon de Molenberg niet beklommen worden door wegenwerken. Ook de Lange Munte keert terug op het parcours. In totaal zitten er twaalf hellingen en zeven kasseistroken in het parcours, met tot drie keer Haaghoek-Leberg. Ook de Muur van Geraardsbergen en de Molenberg zitten in de finale.