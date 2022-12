Lars van der Haar speelde naar eigen zeggen het 'klootzakje': "Ik hoop dat Mathieu van der Poel oké is"

Lars van der Haar leefde mee met zijn landgenoot Mathieu van der Poel. Zelf had hij het 'klootzakje' uitgehangen, zo beweerde de Nederlandse kampioen.

"Ik schrok er wel een beetje van hoe Pidcock en Van der Poel van in het begin tekeer gingen. Ik zag dat Mathieu op een gegeven moment ook wel moeite had met het tempo. Ik had nog wel in mijn achterhoofd om er nog naar toe te rijden, maar ineens zag ik hem op de grond liggen. Ik hoop dat hij oké is", verwijst de nummer 2 in de uitslag naar de val van de topfavoriet.

Over zijn eigen koershouding was Van der Haar bijzonder eerlijk. "Ik speelde een beetje het 'klootzakje'. Ik heb niet overgenomen bij Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die duidelijk voor het klassement aan het rijden waren. De overwinning zat er dus niet meteen in en dan heb ik krachten gespaard voor de laatste ronde. Door een dom foutje van mij kon Eli terugkomen."

SPRINT TEGEN ISERBYT

Was het met een gelukje dat Van der Haar dan nog Iserbyt klopte in de sprint voor plek 2? "Op het einde geraakte hij niet in zijn klikpedaal en ik ook niet, maar ik ben wel blijven trappen. Ik was 'm voorbij, dus hij moest er dan nog altijd over komen. Het was voldoende."

Gaan we zondag in Antwerpen ook opnieuw het 'klootzakje' in Lars van der Haar zien in de loop van de cross? "Morgen heeft dat minder zin. In het zand heb je er niet veel aan om in het wiel te zitten, denk ik."