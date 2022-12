Voorbeschouwing Wereldbeker Antwerpen: Een eerste clash tussen de grote drie

Voor het eerst dit seizoen staan de grote drie aan de start in een veldrit. De start bij de vrouwen is om 12u30, bij de mannen om 14u.

De cross in Antwerpen is er na een jaar afwezigheid weer bij nadat de editie van vorig jaar werd afgelast. Toen had de cross al bij de Wereldbeker moeten horen, maar de primeur is voor dit jaar.

De vorige zes edities in Antwerpen werden vijf keer gewonnen door Mathieu van der Poel en één keer door Wout van Aert. Van Aert werd ook drie keer tweede. Bij de vrouwen won Denise Betsema de vorige twee edities, daarvoor was Sanne Cant vier keer de beste. In 2020 werden Laurens Sweeck en Sanne Cant er ook Belgisch kampioen.

Parcours

De omloop in Antwerpen loopt langs de Schelde met heel wat passages door het zand. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, maar het verschil is niet heel groot. Vooral de laatste lange zandstrook is belangrijk, want die ligt net voor de streep.

👌 Everything you need to know about Sunday's 8th #CXWorldCup round in Antwerp. 🇧🇪 You are coming too, right? 🚴‍♂️ pic.twitter.com/P4ed9PyiMR — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 2, 2022

Favorieten mannen

Antwerpen krijgt de eer dit seizoen om als eerste Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start te krijgen. Pidcock won al in Kortrijk en Boom, Van der Poel won al meteen in Hulst, wat kan Van Aert in zijn eerste cross? Het zal hoogstwaarschijnlijk tussen deze drie gaan voor de overwinning, Pidcock vindt iets minder een parcours op zijn maat al werd hij wel derde in 2020.

Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar liggen op de loer om een plekje op het podium (of meer) te bemachtigen. De drie zijn dit seizoen regelmatig en kunnen ook winnen.

Eli Iserbyt lijkt stilaan terug bij de beteren te komen ondanks zijn blessure. Zaterdag in Boom werd hij derde. Verder is het ook uitkijken wat bijvoorbeeld Thibau Nys, Niels Vandeputte, Jens Adams en Niels Vandeputte kunnen neerzetten.

© photonews

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen geen wereldkampioene Marianne Vos of de geblesseerde Annemarie Worst, Fem van Empel en Puck Pieterse zijn er na hun afwezigheid in Boom weer bij. De twee zijn ook in Antwerpen de favorieten, Van Empel werd in het zand van Oostende bijvoorbeeld wereldkampioen.

Shirin van Anrooij rijdt voor eerst dit seizoen een dubbel weekend, het valt af te wachten hoe goed ze zal zijn in haar tweede wedstrijd in twee dagen. Verder behoren ook Ceylin Alvarado en Denise Betsema tot de favorietes, Betsema won de laatste twee edities in Antwerpen.

In het zand kan Sanne Cant altijd iets meer, ze won vier keer in Antwerpen en werd er Belgisch kampioen, ze heeft dus goede herinneringen. Cant moest in Boom wel opgeven.