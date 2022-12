🎥 IN BEELD: zo kwam de ontknoping tot stand in de wedstrijd meisjes junioren in Antwerpen

Het werd een mooie crossdag in Antwerpen, die begon met de wedstrijden van de junioren. De meisjes junioren werkten na de jongens hun cross af.

Deze jeugdcategorieën maken officieel geen deel uit van de Wereldbeker, maar zijn desalniettemin ook de moeite waard om op de voet te volgen. Wielerkrant legde bij de meisjes junioren dan ook vast hoe die strijd juist was verlopen.

De toon was ook al snel gezet, met Shanyl De Schoesitter die vroeg in de wedstrijd een voorsprong te pakken had op de Nederlandse Sara Sonnemans. Die bonus schommelde wat de ene en dan weer de andere kant op, maar het bleef de hele tijd toch een comfortabele voorsprong voor De Schoesitter. Dat wordt ook weergegeven in onderstaand filmpje.

Tijdens haar solo moest De Schoesitter zich niet echt bezighouden met wat er achter haar gebeurde en kon ze zich gewoon focussen op de passage door het veld of het zand die stond te wachten. Na afloop van de veldrit kon ze zich dan ook als winnares naar het podium begeven.