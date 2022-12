16-jarig talent Shanyl De Schoesitter te sterk voor Nederlandse achtervolgster en Britse enclave in Antwerpen

De 16-jarige Shanyl De Schoesitter heeft in Antwerpen haar talent nog eens in de verf gezet. De concurrentie kwam vooral uit internationale hoek.

De veldrijdster van Bert Containers-Doltcini, de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal, had al snel een voorsprong te pakken. Die kon ze gestaag verder uitbouwen, zodat ze met haar solo al redelijk vroeg in de wedstrijd naar winst lonkte.

Sanne Sonnemans van RTC Buitenlust was de eerste achtervolgster. De Nederlandse kon even dichterbij komen, tot op zo'n 16 seconden. Nadien liep haar achterstand toch weer op. De eerste twee plekken van De Schoesitter en Sonnemans lagen zo al vast bij aanvang van de laatste ronde.

KWARTET BRITSE DAMES STRIJDEN VOOR PLEK 3

Voor die laatste podiumplek was er meer spanning. Eerst legde Fee Knaven beslag op de derde plaats. Zij moest in een latere fase haar meerdere erkennen in een ware Britse armada. Niamh Murphy, Elizabeth McKinnon, Hope Inglis en Alice Colling waren allemaal Engelse meisjes die een gooi deden naar de derde plaats. Het was uiteindelijk McKinnon die deze bemachtigde in de sprint.