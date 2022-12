Adrie van der Poel over rentrée van Wout van Aert: "Een prestatie die we hoog mogen inschatten"

Ook Wout van Aert heeft nu zijn rentrée gemaakt in het veld en Adrie van der Poel stond op de eerste rij om die te aanschouwen. De vader van Mathieu was immers in Antwerpen om zijn zoon bij te staan.

Op het moment dat Wout van Aert op een zo goed als zekere tweede plaats reed tijdens de Wereldbeker in Antwerpen werd Adrie tijdens de uitzending op Sporza gevraagd wat zijn indruk was. "Of ik verrast ben door wat Wout van Aert doet? Goh, neen, niet echt, hé."

EXTRA WEEK

Nochtans had Van Aert bij het aankondigen van zijn programma de verwachtingen getemperd omdat hij onlangs ziek is geweest. Daardoor sloeg de Belgische kampioen ook de cross van zijn sponsor over in Kortrijk. "Hij heeft natuurlijk een extra week gehad", denkt Van der Poel senior wel dat het voordelig kan geweest zijn om wat meer tijd te nemen.

Zijn tweede plaats in Antwerpen is alleszins een prima begin van de veldritcampagne voor Wout van Aert. "Dit is toch wel een prestatie die hoog mag ingeschat worden", vindt ook Adrie van der Poel.