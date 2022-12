Jonge Belgische wint cross in Frankrijk, ook ereplaats in Tsjechië

In het Troyes heeft een jonge Belgische een cross gewonnen. Ze won met duidelijk verschil. Ook in Tsjechië werd er gereden. Daar was er een ereplaats voor een Belg.

Bij de mannen won Gerben Kuypers in Troyes. Zo boekte hij 5 op 5 in de Coup de France en kan hij het in de laatste manche afmaken.

Ook bij de junioren meisjes was er Belgisch succes in Troyes. Zo won de 17-jarige Xaydée Van Sinaey. Ze won met bijna een halve minuut voorsprong.

In Tsjechië werd er ook gecrosst. De voorlaatste manche in de Toi Toi Cup werd in Kolín gereden. Ingmar Uytdewilligen werd er 6e op zo'n anderhalve minuut. De winst was voor Šimon Vaníček.