Laurens Sweeck vecht lang voor podium, maar wordt vierde in Antwerpen: "De beste renners staan op het podium"

Sweeck blijft leider in de Wereldbeker.

Laurens Sweeck startte voor het eerst dit seizoen als leider in de Wereldbeker. In Antwerpen moest Sweeck tevreden zijn met plek vier. “Ik kwam toch tekort vandaag. Wout had er van in het begin heel veel zin in en ik moest er wat inkomen. Ik had wat last van koude handen de eerste twee ronden en dat heeft een wat voos gevoel aan je stuur”, reageerde de leider in de Wereldbeker.

“Ik kwam dan wel weer terug in de wedstrijd maar Mathieu (van der Poel, red) vond het dan nog niet snel genoeg gaan in de tweede ronde en het was wel duidelijk dat hij over heel goede benen beschikte.”

Sweeck vocht lang tegen Michael Vanthourenhout voor de derde plaats. “Uiteindelijk viel Michael ook niet stil en ik heb ik het geprobeerd, maar het lukte net niet. Hij bleef mijn mikpunt en kon soms eens een beetje goedmaken in het zand. Deze omliep liegt niet en de beste renners staan op het podium.”

Sweeck blijft leider in de Wereldbeker en heeft nu zes punten voorsprong op Iserbyt na acht van de veertien manches. “Ik heb er nog nooit zo goed voorgestaan als nu en we hebben al heel wat achter de rug. Er komt nog heel wat op ons af dus ik ga niet op de feiten vooroplopen, maar ik ga het zeker proberen te verdedigen.”