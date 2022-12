Mathieu van der Poel nog naar de kinesist na zijn val in Boom

Mathieu van der Poel is nog bij de kinesist langs geweest. Dat kwam door zijn val in Boom.

In Boom was Mathieu van der Poel goed uit de startblokken gekomen en in een mum van tijd was hij al in de voorste gelederen te vinden. Op het einde van de openingsronde reed hij samen met Tom Pidcock al weg van de rest.

Maar in de volgende ronde gebeurde het dan. Van der Poel gleed weg op de kasseien en kwam zwaar ten val. Hij moest even bekomen, maar reed dan toch uit en reed nog een indrukwekkende cross. Hij eindigde op plaats 13.

Achteraf vertelde van der Poel aan Het Laatste Nieuws dat hij dezelfde avond nog naar de kinesist zal gaan. "Even alles op zijn plaats zetten", klonk het. Van der Poel verwacht wel dat hij in Antwerpen zal kunnen starten.