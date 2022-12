Michael Vanthourenhout derde na Van der Poel en Van Aert: "Nog nooit zo snel door het zand gereden"

De Europese kampioen was de beste van de rest.

Michael Vanthourenhout werd in de Wereldbeker in Antwerpen derde na Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Vanthourenhout kon zandspecialist Sweeck afhouden voor het podium na een lange strijd. De Europese kampioen stond zo voor het eerst op het podium in Antwerpen.

"Ik had het zelf ook niet verwacht, maar ik denk dat ik nog nooit zo snel door het zand heb gereden. Ik denk dat ik misschien één foutje heb gemaakt, maar voor de rest heb ik heel mooie lijnen gevolgd. Daar ben wel heel tevreden mee."

Vanthourenhout probeerde nog even de achtervolging in te zetten op Van der Poel samen met Van Aert, maar moest tevreden zijn met plek drie. "Ik denk dat zeker Mathieu niet te volgen was. Wout heeft het geprobeerd, maar kwam ook een beetje zichzelf tegen."

Gevochten voor het podium

"Wout zijn basistempo lag gewoon te hoog op de tussenstukken en toen heb ik geprobeerd mijn eigen tempo te zoeken en zo naar die derde plaats te rijden. Maar Laurens (Sweeck, red) kwam ook nog zeer dicht. Eerst was het mijn idee om hem te laten terugkeren, maar toen zag ik dat hij het ook echt lastig had en heb ik geprobeerd om alles te geven." Met succes dus voor Vanthourenhout.