Statistieken Wereldbeker Antwerpen: volledige top 5 bij de mannen onder het uur, twee Belgische dames in top 10

Tijd om de balans op te maken van de Wereldbeker in Antwerpen en wel met de statistieken. We gaan dus iets dieper in op de uitslag in de mannen-en vrouwenwedstrijd.

Een eerste vaststelling is dat er bij de mannen enorm snel door het zand gekliefd werd. Van der Poel was er na 59 minuten en 4 seconden al klaar mee. De winnaar bleef dus onder de minuut, maar dat was ook het geval voor alle andere renners uit de top 5. Tom Pidcock vinden we pas terug op de achtste plek. Dat komt door een compleet gemiste start, waarna de wereldkampioen zich nog zo goed mogelijk herpakte.

Top 10 heren

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert 23"

3. Michael Vanthourenhout 34"

4. Laurens Sweeck 45"

5. Lars van der Haar 54"

6. Eli Iserbyt 1'05"

7. Jens Adams 1'09"

8. Tom Pidcock 1'14"

9. Niels Vandeputte 1'54"

10. Joran Wyseure 2'05"

Bij de dames was het zoals in de meeste crossen vooral een Nederlandse aangelegenheid, al zat er ook een Belgisch tintje aan in de Scheldecross. De winnares van in Boom, Aniek van Alphen, moest deze keer vrede nemen met een zevende plaats en kort nadien volgde al de jarige Laura Verdonschot. Ook Belgische kampioene Sanne Cant haalde nog net de top tien.

Top 10 dames

1. Fem van Empel

2. Puck Pieterse 34"

3. Shirin van Anrooij 1'12"

4. Denise Betsema 1'30"

5. Inge van der Heijden 1'45"

6. Manon Bakker 2'14"

7. Aniek van Alphen 2'41"

8. Laura Verdonschot 2'48"

9. Marie Schreiber 3'15"

10. Sanne Cant 3'31"