Tadej Pogačar is eerste winnaar van nieuw criterium in Madrid

De Sloveen zit niet stil.

Terwijl veel renners momenteel weer stilaan aan het trainen zijn voor het nieuwe seizoen of zoals Van der Poel en Van Aert het veld induiken was Tadej Pogačar zondag in Madrid.

Daar nam de Sloveen deel aan een nieuw criterium, het Critérium de Madrid. De renners reden rondjes op de Paseo de la Castellana, een lange hoofdweg in de Spaanse hoofdstad.

Pogačar won voor Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) en Raúl Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma).

✨✨ ¡TADEJ POGACAR GANA EN MADRID!



📌 Increíble @MadridCriterium, con el esloveno ovacionado por todos.

📹 @eugemf7 pic.twitter.com/1p58wQO12L — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) December 4, 2022