Alpecin-Deceuninck snoept Nederlander van Groupama-FDJ af van B&B Hotels-KTM

De Nederlander Ramon Sinkeldam (33) was de afgelopen jaren de lead-out van Arnaud Démare bij Groupama-FDJ. Hij verlengde er zijn contract niet en leek op weg naar het vernieuwde B&B Hotels-KTM.

Maar vorige week raakte al bekend dat Sinkeldam mee op trainingskamp was met het Belgische Alpecin-Deceuninck en daar heeft hij daar nu een contract voor twee jaar getekend. De ploeg heeft zo een back-up voor Jonas Rickaert, die lang gemist werd door een blessure.

"Het klinkt misschien een beetje cliché, maar het is gewoon de waarheid: ik ben waanzinnig blij met deze kans! Alle stukjes vallen op hun plaats. Ik ben supergemotiveerd om deel uit te maken van de sprinttrein van Alpecin-Deceuninck en mijn ervaring te delen met de andere jongens."

We are happy to announce our new signing for 2023 and 2024! Please welcome @RSinkeldam 💥



The 33-year-old Dutch rider will reinforce the team’s sprint train. #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/7RL7lI5XYu