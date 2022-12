Belgische selectie Wereldbeker Dublin: slechts vijf vrouwen, geen verrassingen bij de mannen

De volgende manche in de Wereldbeker wordt in Dublin gereden.

De negende manche van de Wereldbeker wordt in de Ierse hoofdstad Dublin gereden. Door de verre verplaatsing naar Dublin is de selectie bij de vrouwen dan ook beperkt. Zo zijn Sanne Cant, Marion Norbert Riberolle, Laura Verdonschot en Alicia Franck er allemaal niet bij.

Bij de mannen geen verrassingen in de selectie. Leider Laurens Sweeck en de tweede in de stand, Eli Iserbyt zijn erbij. Ook Wout van Aert is van de partij.

Dames Elite

1. Julie Brouwers

2. Kiona Crabbé

3. Fleur Moors

4. Jinse Peeters

5. Marthe Truyen

Heren Elite

1. Jens Adams

2. Thijs Aerts

3. Vincent Baestaens

4. Aaron Dockx

5. Eli Iserbyt

6.Lander Loockx

7. Laurens Sweeck

8. Wout van Aert

9. Toon Vandebosch

10. Niels Vandeputte

11. Michael Vanthourenhout