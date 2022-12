Ook in Italië werd aan veldrijden gedaan: Marcel Meisen en Silvia Persico soleren naar overwinning

Niet enkel in België en Frankrijk, maar ook in Italië werd zondag aan veldrijden gedaan. Meisen en Persico waren daar de winnaars.

Marcel Meisen bewijst op zijn 33ste dat hij het nog altijd in zich heeft. De ex-renner van Alpecin-Deceuninck komt momenteel niet voor een bepaalde ploeg uit, maar rijdt wel nog verdienstelijk rond in een trui van de Duitse nationale ploeg. In de Città di Vitorio Veneto ging Meisen zo op weg naar de overwinning.

De ancien verpeste zo het feestje van de thuisrijders. De Italianen Fontana en Dorigoni moesten vrede nemen met respectievelijk een tweede en derde plaats. Enkel Fontana kon enigszins weerwerk bieden en strandde op 31 seconden. De afstand tussen Meisen en Dorigoni bedroeg al 1'32".

© photonews

In de vrouwencross stak Silvia Persico er met kop en schouders bovenuit. Nochtans is iemand als Eva Lechner toch ook een klinkende naam in het vrouwenveldrijden. Lechner werd door Persico op 1'01" gereden, maar was wel tweede. Het werd een volledig Italiaans podium: Gariboldi finishte op 1'32" van de winnares.