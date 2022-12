Stand Wereldbeker veldrijden: Van der Poel na twee crossen al in top tien, Sweeck nog steeds aan de leiding

Het blijft spannend bovenaan het klassement in de Wereldbeker bij de mannen.

In de Wereldbeker zijn nu acht van de veertien manches afgewerkt. Laurens Sweeck nam in Hulst de leiding over van Eli Iserbyt en behoudt ook zijn leidersplaats, als is die voorsprong nog altijd klein.

Mathieu van der Poel duikt na zijn overwinningen in Hulst en Antwerpen al meteen de top tien in. Hij gaat daar dit weekend wel weer uitvallen doordat hij niet deelneemt in Dublin. Wout van Aert is na één manche 30e.

Bij de vrouwen heeft Fem van Empel na haar zege in Antwerpen weer wat meer voorsprong genomen. Eerste achtervolgster Pieterse volgt nu weer op 95 punten, de derde in de stand, Shirin van Anrooij, volgt al op 131 punten of meer dan drie crossen verschil. De volledige top acht bij de vrouwen bestaat ook uit Nederlandse vrouwen.

Stand Wereldbeker mannen

1. Laurens Sweeck: 236 punten

2. Eli Iserbyt: 230 punten

3. Michael Vanthourenhout: 204 punten

4. Lars van der Haar: 183 punten

5. Niels Vandeputte 139 punten

10. Mathieu van der Poel: 80 punten

Stand Wereldbeker vrouwen

1. Fem van Empel: 290 punten

2. Puck Pieterse: 195 punten

3. Shirin van Anrooij: 159 punten

4. Denise Betsema: 156 punten

5. Ceylin Alvarado: 152 punten