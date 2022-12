Tourwinnaar Vingegaard gunt zijn voormalige kopman het beste: "Ik zou blij zijn als Primož Roglič de Tour kan winnen"

Jonas Vingegaard heeft het met zijn Tourwinst overgenomen, maar vroeger was Primož Roglič kopman bij Jumbo-Visma. Het zou Vingegaard verheugen als Roglič alsnog een keertje de Tour zou kunnen winnen.

De tweede plek van Vingegaard in 2021 veranderde al één en ander aan de hiërarchie binnen het team. "Dit jaar begonnen we op gelijke voet aan de Tour", aldus de Deen in een gesprek met FloBikes. "Geen van beiden stond boven de andere, we waren alle twee de kapiteinen van de ploeg. Uiteindelijk is het goed uitgedraaid."

Zijn Tourzege bevestigen behoort nu tot de ambities van Vingegaard. "Zeker. Dat wil ik nog eens doen in mijn carrière. Ik denk dat de Tour van dit jaar mij beter lag, al oogt het parcours voor 2023 niet slecht. Ik zou ook heel blij zijn als Primož eens de Tour de France kan winnen. Hij heeft al zo veel pech gekend in de Tour de France. Het is zonde voor hem."

2 KOPMANNEN IN KLASSEMENT NUTTIG

Bovendien hoeft het niet zo te zijn dat Jumbo-Visma slechts één van hen vooruit schuift als klassementsman. "Twee kopmannen in het klassement hebben kan ook enorm helpen. We hebben allemaal gezien wat er gebeurd is in de rit naar de Granon en hoe we hebben samengewerkt."