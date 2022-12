Wout van Aert: "Ik vind dat ik wel ergens verdien om eens zonder druk te starten, maar dat is je niet altijd gegund"

Nadat de hoofdrolspelers hun eerste reactie gaven, sprak onder meer Wout van Aert nog verder met de media over de Wereldbekercross in Antwerpen. Ook Wielerkrant was daarbij.

Wout, wat een kanonstart! In je eerste cross van het seizoen nam je meteen de kopstart.

Wout van Aert: "Het is een wedstrijd, hé. Als je als eerste door de eerste bocht kan gaan, moet je al niet wachten op de rest."

Van der Poel pakte over met een hele snelle ronde, maar je kwam wel heel even dichterbij.

Wout van Aert: "Ik denk dat ik mij een beetje herpakte door even bij Michael Vanthourenhout in het wiel te zitten. Nadien voelde ik mij wel iets beter."

Enig minpunt was misschien die val over de balken.

Wout van Aert: "Dat was een beetje dom van mezelf. Ik was niet zo goed geconcentreerd. Ik miste al de eerste balk en toen liep het mis. Ik heb er wel niets aan overgehouden."

Hoe was het voor jou om naar zo'n eerste cross toe te leven?

Wout van Aert: "Ik heb er naar uitgekeken, maar ben ook blij dat de eerste cross weer voorbij is. Het is niet altijd leuk om ergens te starten waar iedereen het normaal vindt dat je meteen presteert. Ik heb vijf-zes weken getraind. Ik vind dat ik het ook wel ergens verdien om eens een keer zonder druk te starten, maar dat is je niet altijd gegund. Daarom dat ik blij ben dat het gepasseerd is en dat ik zelf weet hoe de verhoudingen zijn. Ik zit ver voor op schema."

Het was ook echt crossbeleving ten top, met ook fans die specifiek voor jou kwamen kijken en zich volop lieten horen.

Wout van Aert: "Ik heb de laatste twee jaar ook wel veel crossen gereden, maar heel vaak zonder of met weinig publiek door de pandemie. Vorig jaar reed je op een leeg strand, dan is het afzien toch anders. Nu komen we gelukkig met zijn allen weer buiten. Ik heb er echt van genoten om nog eens door de geluidsmuur te rijden. De interactie met het publiek op de cross is iets waar ik altijd naar uitkijk. Je kunt veel dichter bij de mensen staan. Als je eens een goede passage kent door het zand, krijg je meteen respons omdat de mensen er vlak langs staan. Dat heeft mij vroeger ook altijd een kick gegeven. Ook aan de bus was het bijzonder. Dan merk je wel dat er terug veel mensen naar de cross aan het komen zijn, dat is heel mooi."