Na Evenepoel organiseert ook Tourwinnaar Vingegaard online trainingstocht met fans

Remco Evenepoel organiseerde maandagavond een online trainingstochten beantwoordde wat vragen op Instragram Live.

Ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard en tweevoudig ritwinnaar en bergkoning in de Giro, Koen Bouwman, organiseren samen een online trainingstocht op Zwift. Maandag om 19u beginnen de twee er aan.

Join Jonas & Koen for a group ride on @GoZwift tomorrow🤩 Sign up here👇 #ZwiftCamp #GoZwift

Ook de ploegmaat en meesterknecht van Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder, beantwoordt dinsdagavond vragen op Instagram Live. Ook hij begint er aan om 19u. Het wordt dus moeilijk kiezen.

Send us your questions and join our Instagram Live Tuesday evening for a chat with @IlanWilder 😊 pic.twitter.com/nVoQcoVvDR