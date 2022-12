Seizoensdebuut Chris Froome in 2023 bekend

Chris Froome heeft al meer info over zijn programma in 2023 bekendgemaakt. Zo staat zijn openingskoers al vast.

In 2023 zal Chris Froome zijn seizoen in de Tour Down Under openen. Dat vertelde hij aan het Tsjechische RoadCycling. "Maar over de rest van mijn programma kan ik nog niet zo veel zeggen."

Froome herhaalde wel nog eens dat hij nog altijd van de Tour droomt: "Ik heb een ideaal scenario in mijn hoofd en ik wil er klaar voor zijn. Al wil ik ook graag nog eens terugkeren naar de Giro. We zullen wel zien hoe het programma er zal uitzien."

In het verleden reed Froome nog maar 1 keer de Tour Down Under. Dat was in 2010 en toen hij nog een nobele onbekende was. Het was toen zijn 1e wedstrijd voor Team Sky. Froome eindigde 75e in het klassement.