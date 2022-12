Thibau Nys sukkelt opnieuw met rugproblemen: "Moeilijk om midden in het seizoen recht te trekken"

Nys startte goed aan het seizoen, maar zakte na het EK in Namen weg.

Thibau Nys startte goed aan het seizoen met twee top vijf plaatsen in de Wereldbeker bij de elite in de Verenigde Staten, won twee keer in de Wereldbeker in de beloften. Hij reed ook goed op de Koppenbergcross en werd nog tweede op het EK bij de beloften.

Daarna ging het wat minder voor Nys, al had hij nog wel een uitschieter in Overijse met een zesde plaats. Nys geeft nu toe dat hij opnieuw problemen heeft met zijn rug. "Op dit moment zit ik echt met mezelf in de knoop. Ik maak terug hetzelfde mee als twee jaar geleden", zegt hij bij Wielerflits.

"Ik heb dit al meegemaakt, die problemen met rug, en weet hoe veel moeite het kost om te herstellen. Het zal uiteindelijk wel in orde komen, maar het is moeilijk om dit in het midden van het seizoen recht te trekken."

Nys gaat nu drie weken niet rijden, dat was gepland, en keert pas op 23 december in Mol terug. Hij gaat met de ploeg op stage en probeert met wat extra rust en rugoefeningen het probleem zo veel mogelijk op te lossen.